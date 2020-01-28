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28.01.20 14:26

Минтранс РФ не ждет сдвига сроков по трассе М-12 при новом правительстве

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
28 января. Interfax-Russia.ru - Минтранс не ждет кардинальных изменений по срокам строительства трассы М-12 из Москвы в Казань в связи со сменой правительства, сказал журналистам министр транспорта Евгений Дитрих во вторник.

"Уверен, что первоочередные участки коридора "Европа - Западный Китай" - это выезд из Москвы и новая автодорога до Владимира, в обход Владимира, а также дорога со стороны Казани до М-7 - позволят снизить огромный поток трафика, который движется сегодня по дороге М-7 из Москвы во Владимир, Нижний Новгород и Казань, помогут снизить огромную аварийность, которая сегодня есть на существующей трассе. По первоочередным участкам решение уже принято, мы приступили к его реализации. Думаю, каких-то кардинальных пересмотров по этому вопросу не будет", - сказал Дитрих журналистам.

Он напомнил, что участки М-12, включенные в магистральный план, в текущем году начнут проектировать. По планам Минтранса, контракты на проектирование будут заключаться с компаниями, которые впоследствии будут строить дорогу.

"Мы очень верим, что строительный блок правительства РФ, который в значительной степени обновился, предпримет существенные усилия, нацеленные на упрощение и ускорение процедур, которые сегодня существуют в стройке (М-12). В прошлом году было сделано немало, чтобы сметные нормативы пересмотреть, оптимизирующие стоимость строительства дорог. Проведен целый ряд инициатив с точки зрения процедур торгов. Но это только первый шаг", - добавил глава Минтранса.

Как заявлял журналистам в конце прошлого года бывший курировавший транспорт вице-премьер Максим Акимов, построить платную скоростную автотрассу М-12 от Москвы до Казани, которая входит в состав транспортного коридора "Европа - Западный Китай", планируется к 2027 году. Параллельно будет вестись ремонт трассы М-7 "Волга".

Планы строительства трассы включают четыре этапа. "В первую очередь будет решаться важнейшая задача до 2024 года - мы приступаем к строительству буквально немедленно, с начала 2020 года начнём работы по строительству новых скоростных участков от Москвы до Владимира (145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска). Второй участок, который будет строиться в этот период - это южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км), мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша (239 км)", - говорил Акимов.

По данным "Автодора", стоимость строительства трассы М-12 составит 690,9 млрд руб., в проект планируется привлечь внебюджетное финансирование в размере 267,8 млрд руб.

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