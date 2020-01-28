Отец оставленных в Шереметьево детей заявил, что хотел найти работу и вернуться за ними

28.01.20 14:51

Кадр с видео СК РФ

28 января. Interfax-Russia.ru - Виктор Гаврилов, бросивший двух сыновей в московском аэропорту "Шереметьево", объяснил следователям свой поступок опасениями, что мальчики повторят его нелегкую судьбу.

"Я проявил слабость, испугался, что не справлюсь, поэтому оставил вас в аэропорту в Москве, зная и понимая, что вокруг много людей, сотрудников полиции, работников аэропорта, что вам не угрожает опасность", - сказал Гаврилов в видеообращении, распространенном во вторник Следственным комитетом.

"Я надеялся найти работу и вернуться за вами, чтобы никогда больше не расставаться, чтобы дать вам ту жизнь, которой не было никогда у меня", - сказал задержанный.

Он попросил прощения у "любимых сыновей".

Ранее в пресс-службе СК сообщили, что мужчина, оставивший двух сыновей в "Шереметьево", явился к следователю и допрошен.

26 января Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения и скрылся.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности).

После оформления всех документов их привезут в Хабаровск.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила "Интерфаксу", что по словам родной матери мальчиков мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что кроме этого, первый муж запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.