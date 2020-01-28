Медведи в Даутском заказнике Карачаево-Черкесии вышли из спячки из-за аномально теплой зимы

28.01.20 14:55

© РИА Новости. Дмитрий Третьяков

28 января. Interfax-Russia.ru - Семью из шести бурых медведей, вышедших из спячки из-за теплой зимы, обнаружили на территории природного заказника федерального значения "Даутский" в Карачаево-Черкесии.

"Сотрудники Тебердинского природного биосферного заповедника в ходе мониторинга природных процессов на территории заказника обнаружили группу медведей, которая, вероятно, является одной семьей. То, что сейчас медведи не в спячке, скорее всего, результат аномально теплой зимы", - сообщил агентству "Интерфакс-Юг" заместитель директора Тебердинского заповедника Джамал Текеев.

Он отметил, что в последние годы подобные случаи встречаются все чаще из-за потепления климата. В результате медведи либо поздно впадают в спячку, либо рано из нее выходят.

Д.Текеев подчеркнул, что в ситуации нет ничего опасного ни для самих медведей, ни для населения и домашних животных.

"Кормовой базы у нас вполне достаточно. Медведи найдут достаточное количество корма на своем ареале обитания. Кроме того, кавказский подвид бурого медведя достаточно миролюбивый", - добавил собеседник агентства.