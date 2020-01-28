Напавшего на журналиста чиновника из Хакасии приговорили к условному сроку и штрафу в 50 тыс. рублей

28.01.20 15:00

© РИА Новости. Максим Богодвид

28 января. Interfax-Russia.ru - Суд признал виновным главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева в воспрепятствовании законной деятельности и нападении на журналиста федерального канала, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по региону во вторник.

"Суд приговорил Сергея Зайцева к двум годам лишения свободы условно, кроме того удовлетворен имущественный иск журналиста в сумме 50 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что глава района вину не признал, от дачи показаний отказался.

Как сообщалось, 22 мая прошлого года съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" приехала в здание районной администрации для подготовки репортажа. В ходе встречи Зайцев толкнул журналиста руками и, схватив за одежду, повалил на пол.

По информации СМИ, корреспондент обратился к Зайцеву с вопросом, почему погорельцы, пострадавшие от пожаров четыре года назад, живут в нечеловеческих условиях. В момент конфликта заместители Зайцева пытались закрыть камеру.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 3 ст. 144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, соединенные с насилием над журналистом).

Кроме того, в конце июня 2019 года СКР возбудил в отношении Зайцева еще одно дело по п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, с 2007 по 2010 годы он перерегистрировал право собственности земли, предназначенной для строительства полигона ТБО за счет бюджета, своему знакомому. Впоследствии участок был продан, ущерб оставил порядка 6 млн руб.