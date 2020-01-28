В Ингушетии поймали фальшивого пенсионера МВД без прав на машине с липовыми номерами

28.01.20 15:05

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

28 января. Interfax-Russia.ru - Правоохранительные органы Ингушетии задержали 28-летнего местного жителя с фальшивым удостоверением пенсионера органов внутренних дел, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" представитель республиканского МВД во вторник.

"В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудники ГИБДД остановили автомашину "Мерседес", за рулем которого находился житель села Экажево без водительского удостоверения и с подложенными государственными регистрационными знаками ", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, при этом молодой человек предъявил дорожным полицейским удостоверение пенсионера органов внутренних дел. Правоохранители засомневались в подлинности документа. В ходе проверки выяснилось, что удостоверение поддельное.

В отношении нарушителя составили административные материалы по ч.3 ст.12.2 (Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков) и по ч.1 ст.12.7 (Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством) КоАП.

Кроме того, дознаватели территориального отдела полиции возбудили уголовное дело по ч.5 ст.327 УК РФ (Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков).