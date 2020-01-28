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28.01.20 15:11
Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Омской области увеличилось до 6 человек
"Один пациент скончался. Еще двое в тяжелом состоянии. Трое пострадавших отпущены домой", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, этот пациент стал шестым погибшим от суррогатного алкоголя.
Всего, по данным областного Минздрава, на сегодняшний день в токсикологический центр БСМП- 1 с подозрением на отравление поступили 6 жителей села Покровка.
Ранее следственное управление СКР по региону сообщало о 5 погибших и 5 пострадавших.
Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц) в отношении жителя села Покровка. Следствие полагает, что под видом алкоголя он продал местным жителям по 100 рублей за пол-литра технический спирт, после употребления которого пять человек погибли сразу , еще пятеро были госпитализированы с признаками отравления.
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