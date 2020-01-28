Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в Омской области увеличилось до 6 человек

28.01.20 15:11

© РИА Новости. Варвара Гертье

28 января. Interfax-Russia.ru - Один из пострадавших при отравлении некачественной спиртосодержащей жидкостью умер в омской больнице, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в министерстве здравоохранения Омской области.

"Один пациент скончался. Еще двое в тяжелом состоянии. Трое пострадавших отпущены домой", - сказал собеседник агентства.

Таким образом, этот пациент стал шестым погибшим от суррогатного алкоголя.

Всего, по данным областного Минздрава, на сегодняшний день в токсикологический центр БСМП- 1 с подозрением на отравление поступили 6 жителей села Покровка.

Ранее следственное управление СКР по региону сообщало о 5 погибших и 5 пострадавших.

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт суррогатной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц) в отношении жителя села Покровка. Следствие полагает, что под видом алкоголя он продал местным жителям по 100 рублей за пол-литра технический спирт, после употребления которого пять человек погибли сразу , еще пятеро были госпитализированы с признаками отравления.