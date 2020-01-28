Ленобласть планирует с 2021 года начать ликвидацию 18 га городских свалок

28.01.20 15:19

© РИА Новости. Павел Львов

28 января. Interfax-Russia.ru - Ленинградская область намерена с 2021 года начать ликвидацию трех городских свалок, сообщила начальник сектора регионального управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Ирина Чуркина.

"На настоящий момент это три объекта: городская сосновоборская свалка, свалка на территории города Светогорск и приозерская городская свалка. Общая площадь ликвидируемого негативного вреда составит 17,8 гектаров", - сказала Чуркина журналистам во вторник.

Она отметила, что ликвидация объектов начнется с сосновоборской свалки.

"Разработан проект рекультивации сосновоборской городской свалки. Заключен контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по приозерской городской свалке, ведутся мероприятия по передаче земельного участка в целях проведения изысканий по Светогорску", - подчеркнула Чуркина.

Она уточнила, что ликвидация светогорской и приозерской городских свалок начнется до 2024 года.