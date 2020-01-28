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28.01.20 16:28
Спасатели сняли с льдины в море на юге Сахалина более 500 любителей подледной рыбалки
Спасательная операция продолжалась более шести часов и завершилась в 23:20 по сахалинскому времени (15:23 мск), с льдины сняли и доставили на берег 536 человек.
Медицинская помощь никому из спасённых не потребовалась, отмечает пресс-служба. В спасательной операции участвовали 15 человек, использовали три лодки и судно на воздушной подушке "Хивус-10".
Информация об оторвавшейся от припая льдине (в 2 км от берега) с рыбаками в заливе Мордвинова поступила в ГУ МЧС во вторник в 16:40 по сахалинскому времени (08:40 мск).
"Вопреки здравому смыслу и предупреждениям спасателей через SMS-сообщения и местные средства массовой информации, что выход на лед крайне опасен, несколько сотен человек решили испытать судьбу и вышли в очередной раз на ненадежный лед", - отмечает пресс-служба.
Как сообщалось ранее, в минувшие выходные в том же самом районе спасатели сняли с оторвавшейся льдины более 200 рыбаков, 22 января там же на льдине уносило 250 рыбаков.
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