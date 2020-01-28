Генпрокуратура проверит органы опеки после случая с детьми в "Шереметьево"

28.01.20 16:35

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

28 января. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура РФ организовала проверку соблюдения органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних требований законодательства при работе с неблагополучными семьями, после того как отец бросил двух мальчиков в московском аэропорту "Шереметьево" в минувшее воскресенье.

"Проверки поручено провести прокурорам Московской области и Хабаровского края. В ходе проверок особое внимание будет уделено, в том числе, организации и осуществлению профилактической работы с несовершеннолетними и семьями социального риска, соблюдению прав детей на помощь государства", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в надзорном ведомстве.

По итогам проверочных мероприятий будет дана оценка состояния законности в этой сфере, добавили там.

26 января Виктор Гаврилов, прилетевший из Хабаровска в "Шереметьево", оставил в аэропорту двух мальчиков, 2011 и 2014 годов рождения, и скрылся.

Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК возбудили уголовное дело по ст.125 УК РФ (оставление в опасности). Ранее во вторник сообщалось, что Гаврилов задержан и допрошен следователем.

После оформления всех документов детей привезут в Хабаровск.

Уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае Виктория Трегубенко сообщила "Интерфаксу", что, по словам родной матери мальчиков, мужчина периодически избивал ее и запрещал видеться с детьми. На видео, которое появилось в местных интернет-изданиях, женщина рассказывает, что кроме этого, первый муж запрещал ей видеться с детьми и угрожал расправой.

Отец мальчиков в свою очередь объяснил свой поступок опасениями, что сыновья повторят его нелегкую судьбу.