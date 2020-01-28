Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной

28.01.20 21:19

© РИА Новости. Сергей Березин

28 января. Interfax-Russia.ru - Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.

"Сегодня Элистинский городской суд отменил постановление о розыске Елены Батуриной и направил уголовной дело о клевете для рассмотрения по существу в мировой суд, поскольку Елена Батурина представила в апелляцию нотариально заверенное заявление о рассмотрении этого уголовного дела в своё отсутствие", - сказал Манжеев "Интерфаксу".