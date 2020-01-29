Меры по профилактике коронавируса приняты на вокзалах Дальнего Востока, Сибири и Урала

29.01.20 06:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

29 января. Interfax-Russia.ru - Дезинфекция вокзалов и инструктажи с работниками поездных бригад проводятся на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале в связи с угрозой распространения нового типа коронавируса, сообщается на сайте Дальневосточной железной дороги.

"На вокзалах Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорог, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия", - говорится в сообщении.

Работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции, сообщается на сайте.

"Медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами. Организованы инструктажи с работниками поездных бригад. Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. При отправлении проводится аудиоинформирование пассажиров о мерах профилактики заболевания", - уточняется в сообщении.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,5 тыс. человек, 125 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.