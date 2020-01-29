Пятилетний ребенок, искусанный собаками на Южных Курилах, находится в реанимации облбольницы

29.01.20 06:19

© РИА Новости. Варвара Гертье

29 января. Interfax-Russia.ru - Пятилетнего мальчика, пострадавшего 28 января от укусов собак в поселке Горячие Ключи на южнокурильском острове Итуруп (Сахалинская область), прооперировали в Южно-Сахалинске в детской областной больнице, сейчас ребенок находится в реанимационном отделении, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Сегодня ночью бригада врачей детской областной больницы приступила к экстренной операции. Она длилась более 3 часов. Сейчас ребенок находится под наблюдением", - говорится в сообщении.

Пресс-служба напоминает, что покусанного собаками мальчика вечером 28 января доставили в Курильскую центральную райбольницу.

"Состояние мальчика требовало специализированной медицинской помощи в условиях областной детской больницы. Учитывая экстренность, рассматривались варианты привлечения санитарной авиации. Однако в темное время суток на вертолетах летать опасно. За короткое время были проведены необходимые согласования для отправки пассажирского самолета, сформирована реанимационная бригада для сопровождения рейса", - сообщает пресс-служба.

Самолет с пострадавшим ребенком приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска во вторник в 24:00 местного времени (вторник 16:00 мск), где его встречала реанимационная машина детской облбольницы.

"Состояние здоровья ребенка находится на особом контроле сахалинского министерства здравоохранения", - отмечает пресс-служба.