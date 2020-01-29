Трутнев запретил из-за коронавируса привозить китайских строителей для завершения двух 5-звездочных отелей во Владивостоке

29.01.20 06:33

© РИА Новости. Алексей Никольский

29 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер-полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев запретил строителям двух 5-звездочных гостиничных комплексов во Владивостоке привлекать китайских рабочих из-за вспышки нового коронавируса в КНР.

"Вы не получите эти квоты (на приглашение китайских рабочих - ИФ), пока мы не разберемся с коронавирусом", - сообщил Трутнев инвесторам строительства отелей в ходе их осмотра во Владивостоке.

По словам инвестора, на строительстве отеля на мысе Бурный работают 50 человек, со следующего месяца планируется вывести на объект порядка 500 китайских рабочих. Для этого обсуждается вопрос получения квот. Переговоры с китайцами ведут семь компаний.

Как сообщалось, Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.