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29.01.20 06:57
РЖД продолжают работы по восстановлению полотна на Транссибе, где сошли 30 вагонов с углем
"В связи с ликвидацией последствий схода на станции Мегет на 2 часа позже от действующего расписания отправились пригородные поезда № 6301 и 6303. Поезд дальнего следования № 87 Иркутск - Усть-Илимск задерживается на 1 час 50 минут", - говорится в сообщении.
Отмечается, что восстановительные работы на станции Мегет продолжаются. Они не прерывались всю ночь. На месте происшествия работают 4 восстановительных поезда, 8 единиц тяжелой техники и более 150 железнодорожников.
Ранее сообщалось, что во вторник в границах станции Мегет на Транссибе произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.
По данным транспортной прокуратуры, которая начала проверку, ЧП произошло с грузовым поездом N2290, следовавшим по второму главному пути.
По предварительным данным, сошедшие вагоны принадлежат оператору "Новотранс".
В настоящее время РЖД восстановили движение по одному из путей на станции Мегет.
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