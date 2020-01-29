РЖД продолжают работы по восстановлению полотна на Транссибе, где сошли 30 вагонов с углем

29.01.20 06:57

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 января. Interfax-Russia.ru - Один поезд дальнего следования задержан почти на 2 часа из-за схода 30 вагонов с углем в Иркутской области, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД, филиал РЖД) в среду.

"В связи с ликвидацией последствий схода на станции Мегет на 2 часа позже от действующего расписания отправились пригородные поезда № 6301 и 6303. Поезд дальнего следования № 87 Иркутск - Усть-Илимск задерживается на 1 час 50 минут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что восстановительные работы на станции Мегет продолжаются. Они не прерывались всю ночь. На месте происшествия работают 4 восстановительных поезда, 8 единиц тяжелой техники и более 150 железнодорожников.

Ранее сообщалось, что во вторник в границах станции Мегет на Транссибе произошел сход 30 вагонов грузового поезда с углем.

По данным транспортной прокуратуры, которая начала проверку, ЧП произошло с грузовым поездом N2290, следовавшим по второму главному пути.

По предварительным данным, сошедшие вагоны принадлежат оператору "Новотранс".

В настоящее время РЖД восстановили движение по одному из путей на станции Мегет.