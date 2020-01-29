Рынок и районные суды в Кемерово эвакуируют из-за угрозы минирования

29.01.20 07:02

© РИА Новости. Максим Блинов

29 января. Interfax-Russia.ru - Анонимные сообщения о минировании судов и рынка "Сотка" стали причиной эвакуации сотрудников и посетителей учреждений, сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" знакомый с ситуацией источник в среду.

"Поступила информации о минировании судов в Центральном, Рудничном, Кировском, Заводском и Ленинском районах Кемерово, а также рынка "Сотка". Сотрудников и посетителей эвакуируют", - сказал собеседник агентства.

Также он добавил, что на местах работают сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб, якобы заминированные здания оцеплены.

Как сообщалось, с 13 по 22 января на электронные почты различных ведомств города Кемерово ежедневно приходили сообщения о минировании рынка "Сотка", 15 января торговая площадка была "заминирована" дважды за день. Все сигналы оказались ложными.