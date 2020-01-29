Голикова будет курировать миграционную политику, химическую и биологическую безопасность

29.01.20 07:12

© РИА Новости. Евгения Новоженина

29 января. Interfax-Russia.ru - Новыми направлениями работы вице-премьера РФ Татьяны Голиковой станет миграционная политика, химическая и биологическая безопасность, а санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

На сайте правительства РФ опубликовано распределение обязанностей между вице-премьерами.

Голикова, как и в прошлом правительстве, будет курировать социальный блок. Так она будет координировать вопросы национального проекта в сфере демографии, национального проекта в сфере здравоохранения, национального проекта в сфере образования, национального проекта в сфере науки.

Курировать Голикова будет государственную демографическую политику и, не входившую ранее в ее обязанности, миграционную политику.

Осталось в ведении вице-премьера государственная политика в области оборота лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечения их качества и безопасности, включая вопросы развития медицинской и фармацевтической промышленности, в части формирования планируемых к разработке и производству перечней лекарственных препаратов для медицинского применения и медицинских изделий.

Среди новых обязанностей Голиковой - государственная политика в области биотехнологий, в сфере химической и биологической безопасности.

Также вице-премьер теперь будет заниматься вопросами разработки и исполненя бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, а также государственной политикой в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, федерального санитарно-эпидемиологического надзора и федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей.