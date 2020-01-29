Трутнев помимо ДФО и Арктики будет отвечать за Северный Кавказ

29.01.20 08:37

© РИА Новости. Екатерина Штукина

29 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Юрий Трутнев в новом составе правительства продолжит курировать тематику развития дальневосточных и арктических регионов страны, но также будет отвечать и за Северный Кавказ.

Согласно распределению обязанностей заместителей главы правительства РФ, опубликованном на сайте кабинета министров, Трутнев будет заниматься вопросами госполитики в области комплексного социально-экономического развития дальневосточных субъектов России и госрегулирования в сфере предоставления им финансовой помощи и контроля за ее использованием.

Также он будет координировать разработку и реализацию государственных инвестиционных проектов, и проблематику повышения результативности бюджетных расходов в указанных субъектах РФ и заниматься повышением инвестиционной привлекательности Дальневосточного федерального округа (ДВФО).

Кроме того, Трутнев будет отвечать за разработку и реализацию на территории ДВФО госпрограмм, мероприятий федеральных целевых программ и государственных инвестиционных программ.

Он будет курировать и госполитику в области социально-экономического развития приоритетных территорий РФ, создания и функционирования свободных и особых экономических зон, территорий опережающего социально-экономического развития.

На него возлагается и реализация государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации.

Трутнев будет осуществлять координацию деятельности министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Вместе с тем, теперь он будет отвечать и за реализацию государственной политики в области комплексного социально-экономического развития Северного Кавказа.

В прежнем кабинете министров не было конкретного вице-премьера, который бы занимался тематикой Северного Кавказа, однако существовало отдельное министерство, которое занималось вопросами развития региона.