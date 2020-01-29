|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.01.20 08:50
Историка Соколова, признанного вменяемым, могут вернуть в "Кресты" в ближайшее время
"Возможно, Олега Валерьевича доставят из столицы в Петербург в течение ближайших двух недель, но это зависит от окончания следственных действий. Однако это случится в любом случае скоро", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев в среду.
По его словам, следствие уже представило результаты более 20 экспертиз, в том числе судебно-медицинских, баллистических, генетических, и близится к завершению.
"Думаю, в марте дело могут передать в суд с утвержденным обвинительным заключением. Защита не намерена затягивать процесс", - отметил Почуев.
Как сообщалось накануне со ссылкой на информированный источник, эксперты Центра психиатрии им. Сербского признали историка Соколова вменяемым, опровергнув таким образом выдвигаемую защитой версию об убийстве в состоянии аффекта.
Результаты экспертизы "Интерфаксу" подтвердила и адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой аспирантки.
В свою очередь, адвокат обвиняемого в беседе с журналистами не опроверг, но и не подтвердил эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также он заявил, что защита удовлетворена не всеми ответами экспертов и намерена ходатайствовать о повторном освидетельствовании Соколова, а также о проведении дополнительных экспертиз.
Позднее Почуев уточнил, что, возможно, потребует дополнительную фармакологическую экспертизу для проверки медикаментозной версии убийства. "Олег Валерьевич накануне принимал ряд препаратов: некоторые из которых могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии", - считает он.
В то же время адвокат отметил, что сомнений в "общей вменяемости историка Соколова у защиты не было".
63-летний экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал.
По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября? из мелкокалиберного обреза. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.
Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 11 ноября? Соколов был заключен под стражу. В настоящее время делом Соколова занимается центральный аппарат СК РФ.
С конца ноября фигурант находится в Москве, куда был этапирован из Петербурга для психиатрического освидетельствования.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket