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29.01.20 08:50

Историка Соколова, признанного вменяемым, могут вернуть в "Кресты" в ближайшее время

© РИА Новости. Александр Гальперин
29 января. Interfax-Russia.ru - Обвиняемый в убийстве аспирантки бывший доцент Санкт-Петербургского университета Олег Соколов, который с ноября находится на психиатрическом освидетельствовании в Москве, может быть этапирован в город на Неве в ближайшее время.

"Возможно, Олега Валерьевича доставят из столицы в Петербург в течение ближайших двух недель, но это зависит от окончания следственных действий. Однако это случится в любом случае скоро", - сообщил "Интерфаксу" адвокат ученого Александр Почуев в среду.

По его словам, следствие уже представило результаты более 20 экспертиз, в том числе судебно-медицинских, баллистических, генетических, и близится к завершению.

"Думаю, в марте дело могут передать в суд с утвержденным обвинительным заключением. Защита не намерена затягивать процесс", - отметил Почуев.

Как сообщалось накануне со ссылкой на информированный источник, эксперты Центра психиатрии им. Сербского признали историка Соколова вменяемым, опровергнув таким образом выдвигаемую защитой версию об убийстве в состоянии аффекта.

Результаты экспертизы "Интерфаксу" подтвердила и адвокат Александра Бакшеева, представляющая интересы семьи убитой аспирантки.

В свою очередь, адвокат обвиняемого в беседе с журналистами не опроверг, но и не подтвердил эту информацию, сославшись на тайну следствия. Также он заявил, что защита удовлетворена не всеми ответами экспертов и намерена ходатайствовать о повторном освидетельствовании Соколова, а также о проведении дополнительных экспертиз.

Позднее Почуев уточнил, что, возможно, потребует дополнительную фармакологическую экспертизу для проверки медикаментозной версии убийства. "Олег Валерьевич накануне принимал ряд препаратов: некоторые из которых могли вызвать приступ неконтролируемой агрессии", - считает он.

В то же время адвокат отметил, что сомнений в "общей вменяемости историка Соколова у защиты не было".

63-летний экс-доцент Санкт-Петербургского государственного университета Соколов обвиняется в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, с которой у него были близкие отношения. Ученый вину признал.

По версии следствия, Ещенко была убита в ночь на 8 ноября? из мелкокалиберного обреза. Через пару дней Соколов расчленил ее тело и частично успел утопить в Мойке.

Решением Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга от 11 ноября? Соколов был заключен под стражу. В настоящее время делом Соколова занимается центральный аппарат СК РФ.

С конца ноября фигурант находится в Москве, куда был этапирован из Петербурга для психиатрического освидетельствования.

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