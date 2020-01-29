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29.01.20 09:21

Борисов будет координировать работу по вопросам промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны

© РИА Новости. Евгений Биятов
29 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер Юрий Борисов будет координировать работу федеральных органов исполнительной власти по всем вопросам промышленности, ТЭК, обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, а также отвечать за развитие магистральной инфраструктуры.

Это следует из распределения обязанностей между вице-премьерами, которое утвердил глава правительства Михаил Мишустин. Документ опубликован на сайте Кабмина.

Согласно распределению обязанностей, Борисов отвечает за реализацию государственной политики в области промышленности, топливно-энергетического комплекса и электроэнергетики, по вопросам разработки, реализации и контроля комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года в части энергетики.

Кроме того, в его ведении будут вопросы обеспечения национальной обороны, правоохранительной деятельности, мобилизационной подготовки РФ и управления государственным материальным резервом, а также Выполнение государственной программы вооружения, государственного оборонного заказа и программ развития оборонной, атомной, ракетно-космической, судостроительной, авиационной и радиоэлектронной промышленности.

В сфере полномочий Борисова - развитие и применение системы ГЛОНАСС, в том числе в гражданском секторе, госполитика в области технологического надзора и атомного надзора в установленной сфере ведения.

У него остались также вопросы координации в сфере экспортного контроля в отношении товаров, информации, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств доставки оружия массового поражения, иных видов вооружения и военной техники.

Вице-премьер по-прежнему занимается военно-технической политикой в рамках Организации Договора о коллективной безопасности и госполитикой в области военно-технического сотрудничества с иностранными государствами.

Среди его полномочий остались обеспечение государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обустройство госграницы Российской Федерации.

В числе новых функций Борисова - выработка предложений по созданию системы подготовки молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ.

Он будет координировать Минпромторг, Минэнерго, Ростехнадзор, Росрезерв, Росатом, ФМБА, "Роскосмос".

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