Хуснуллин будет курировать жилищную политику, дороги и нацпроекты по экологии

29.01.20 09:24

© РИА Новости. Владимир Песня

29 января. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в новом кабинете министров будет заниматься вопросами, касающимися строительства, земельных отношений, жилищной политики, а также социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией.

В соответствии с распределением полномочий заместителей председателя правительства на сайте кабинета министров Хуснуллин будет заниматься вопросами реализации нацпроекта в сфере жилья и городской среды, нацпроекта по созданию безопасных и качественных автомобильных дорог, нацпроекта в сфере экологии в части федеральных проектов "Чистая вода" и "оздоровление реки Волги".

Он также будет курировать реализацию транспортной части комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, государственную жилищную политику, госполитику в области ипотечного кредитования, сфере строительства, ЖКХ, земельных отношений.

В предыдущем составе кабинета министров за сферу ЖКХ и строительства отвечал Виталий Мутко.

Хуснуллин также займётся совершенствованием контрольно-надзорной деятельности в части осуществления экологического, технологического и строительного надзора.

В его зону ответственности войдёт реконструкция и капитальный ремонт автодорог, капитальный ремонт, реставрация и модернизация объектов капитального строительства.

Он также займётся внедрением цифровых технологий в своей сфере деятельности. Хуснуллин будет курировать вопросы регионального развития, исключая ДВФО, и предоставление господдержки.

Хуснуллин займётся совершенствованием регуляторной среды, антимонопольной политики и развития конкуренции в своей сфере деятельности.

Он также будет осуществлять координацию реализации инфраструктурных проектов в соответствии с перечнем, определенным президентом РФ или председателем правительства.

Кроме того, он будет курировать реализацию федеральных проектов в Крыму и Севастополе, а также в Калининградской области.

До отставки прежнего правительства РФ развитие Крыма курировал Дмитрий Козак.

Хуснуллин также как и его предшественник будет курировать социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Южной Осетией.

Хуснуллин будет осуществлять координацию деятельности министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (в установленной сфере деятельности).

Хуснуллин родился в 1966 году в Казани, окончил Казанский финансово-экономический институт и прошел переподготовку в Открытом университете Великобритании, кандидат экономических наук.

В 1990-х годах работал в коммерческих структурах Татарстана.

С 2001 года перешел на должность министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан. В ноябре 2010 года после назначения Сергея Собянина мэром Москвы стал главой департамента городского строительства столицы, а через месяц - заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

Собянин после назначения Хуснуллина на новый пост в правительстве РФ заявил, что считает это оценкой работы строительного комплекса Москвы и "высокой оценкой работы самого Марата Шакирзяновича".