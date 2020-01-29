Мишустин поручил разработать нацплан по предупреждению завоза коронавируса

29.01.20 10:20

© РИА Новости. Александр Астафьев

29 января. Interfax-Russia.ru - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил Роспотребнадзору совместно с заинтересованными федеральными органами власти до 29 января представить в правительство национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Таким образом, план должен поступить в правительство в среду.

Такое поручение Мишустин дал по итогам совещания по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, которое он провел 27 января.

Также Роспотребнадзору поручено продолжить работу по реагированию на пунктах пропуска через границу РФ и внутри страны в целях предупреждения завоза и распространения коронавируса. Данные решения опубликованы на сайте правительства.

Кроме того, глава правительства утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Его возглавила вице-премьер Татьяна Голикова. В штаб также вошли руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попову, она стала заместителем Голиковой, глава Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт, министры транспорта и здравоохранения, глава МЧС, представители МИД, Службы внешней разведки Российской Федерации, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

По состоянию на 29 января в России нет заболевших новой коронавирусной инфекцией из Китая, сообщил Роспотребнадзор.

"За период мониторинга выявлено 139 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций. При проведении скрининговых исследований получены результаты: у 17 больных - респираторная инфекция (аденовирусы, риновирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 16 - грипп А, 10 - грипп В, 4 - парагрипп, в 2 случаях - сезонная коронавирусная инфекция, у 8 -х заболевших микстинфекция", - говорится в сообщении ведомства в среду.

"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подтвердили информацию, что по результатам лабораторных исследований двух госпитализированных в Воронеже, вернувшихся из КНР, коронавирус не обнаружен, лабораторно диагностирован грипп и риновирус.

В Роспотребнадзоре напомнили, что 24 января вступило в силу зарегистрированное в Минюсте России по поручению премьер-министра постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации "О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV".

В региональные организации Роспотребнадзора доставлены диагностические тест-системы для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики. Во всех пунктах пропуска через госграницу РФ проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

Все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из КНР, как выявленные в ходе санитарно-карантинного контроля, так и обратившиеся за медицинской помощью в течение 14-ти дней после прибытия, в обязательном порядке изолируются, госпитализируются и обследуются лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

По данным Государственной Комиссии здравоохранения в Китайской Народной Республике (КНР) на 3:00 29 января зарегистрировано 5 тыс. 999 подтвержденных случаев заболевания, вызванных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), прирост за сутки 32% (1 тыс. 459). Летальность составляет 2,2 % (132 случая), что ниже, чем при вызываемых возбудителями семейства коронавирусов атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) (вспышка 2003 году) и Ближневосточного респираторного синдрома (36%). Отслежено 65 тыс. 537 контактных лиц (17 тыс. 704 - за последние сутки), 59 тыс. 990 находятся под наблюдением.

Подтверждено 63 случая завоза нового коронавируса в 15 стран (Австралия, Вьетнам, Германия, Канада, Корея, Камбоджа, Малайзия, Непал, Таиланд, Тайвань, Сингапур, США, Франция, Шри-Ланка, Япония).