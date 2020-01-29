|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
29.01.20 09:34
"Уральские авиалинии" отменили ряд рейсов в Европу из-за коронавируса
Отмена коснется направлений, "на которых традиционно присутствует большое количество организованных туристических групп из Китая", говорится в сообщении. Это рейсы из Екатеринбурга в Мюнхен, Париж и Рим, а также из Владивостока в Саппоро (Япония).
Пассажирам, купившим билеты в Европу, авиакомпания предлагает альтернативные варианты перелетов со стыковками в Москве и Праге.
Ранее были отменены рейсы авиакомпании в Хайкоу из Екатеринбурга и Тюмени, а также в Ордос и Сиань из Екатеринбурга.
Вместе с тем "Уральские авиалинии" продолжат полётную программу в Пекин и Харбин.
Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована в декабре, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).
За минувший вторник число больных в китайской провинции Хубэй увеличилось на 840 человек, составив 3 тыс. 554 человека, зафиксировано 25 новых случаев летального исхода, сообщила в ночь на среду центральная китайская газета "Жэньминь жибао".
Болезнь стремительно распространяется по городам и уездам провинции, в Ухане за минувшие сутки зарегистрировано 315 новых случаев заражения, остальные распределились в разной степени по другим населенным пунктам. В то же время, из 25 новых смертельных случаев 19 пришлись на Ухань.
В целом по Китаю по состоянию на 10:00 по местному времени (05:00 мск) подтверждено 5 тыс. 982 случая пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, его жертвами стали 132 человека.
Случаи заболевания обнаружены также в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Следствие продолжает работу по "делу Захарченко", в том числе устанавливает происхождение 8 млрд рублей, найденных в квартире экс-полковника.
.
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket