Миллион "квадратов" построят за год в Москве по программе реновации

29.01.20 09:35

© РИА Новости. Григорий Сысоев

29 января. Interfax-Russia.ru - Утвержденный график строительства по программе реновации предполагает ввод в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья в этом году, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Утвердили график строительства и ввода жилых домов по программе реновации в этом году. Планируем за счет различных источников финансирования ввести в эксплуатацию около миллиона квадратных метров жилья", - написал Бочкарев в своем аккаунте в Twitter.

Ранее заммэра отмечал, что программа реновации в столице выйдет на пиковые показатели через два года. "В этот период в городе в рамках реновации будут вводить 3,5 миллиона квадратных метров в год", - добавил Бочкарев.

Программа реновации жилищного фонда Москвы стартовала в 2017 году. Она предусматривает расселение более 350 тыс. квартир, в программу включено 5 173 дома. В адресный перечень программы на данный момент входит 431 "стартовая" площадка с объемом строительства более 6,7 млн кв.м жилья.