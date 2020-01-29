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29.01.20 09:44
У 146 туристов, вернувшихся в Хабаровск с Хайнаня, коронавирус не обнаружен
"Симптомов вируса мы не выявили, повышенной температуры ни у кого нет", - сказал Витько.
На родину вернулись 146 туристов туркомпании "Русь тур".
"Всех пассажиров, в том числе детей протестировали, взяли необходимые мазки. В настоящее время всех отпустили домой, взяв контактные данные", - сообщила журналистам главный инфекционист Хабаровского края Алла Кузнецова.
По ее словам, практически ежедневно в регионе госпитализируются жители с подозрением на опасный вирус.
"Если человек последние две недели был в Китае и у него есть признаки ОРВИ, мы его госпитализируем", - сказала Кузнецова.
Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.
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