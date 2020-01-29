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29.01.20 09:49
Двух прибывших из Китая туристов госпитализировали в Кемерово
"Вчера в инфекционную больницу доставлены два пациента: один взрослый и один ребенок, прибывшие из Хайнань (КНР) с респираторными симптомами. У пациентов забраны необходимые анализы для уточнения диагноза", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что госпитализация была произведена в рамках усиления контроля за авиарейсами из стран Азии, а не из-за подозрений на коронавирус.
Также представитель пресс-службы добавил, что пациентам назначен большой объем исследований, ожидается, что результаты будут готовы в четверг. По предварительным данным, на основе промежуточных исследований, у ребенка диагностирована обычная простуда
Как сообщалось, вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились почти 6 тыс. человек, 132 человека погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в ряде стран, в том числе в Таиланде, Австралии, Сингапуре, Японии, США, Франции и Германии.
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