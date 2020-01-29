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29.01.20 10:04
В ГИБДД РФ призвали автомобилистов быть осторожными на дорогах из-за снега и метели
"Во многих регионах России в настоящее время отмечается ухудшение погодных условий - резкое понижение или перепады температурных режимов, усиление осадков. Непогода привела к осложнению дорожной обстановки в ряде российских регионов", - сказали в пресс-службе.
Там отметили, что, сложная ситуация наблюдается на территории Оренбургской области. Из-за начавшегося снега, метели и порывистого ветра накануне вечером было временно прекращено движение на участке федеральной автодороги "Урал" Оренбург - Орск - подъезд к пункту пропуска "Орск" со 170 по 261 км. В среду утром движение восстановлено.
Снегопад и порывистый ветер стали причиной временного ограничения движения и в Новосибирской области выезда транспортных средств категории "D" на автодорогу регионального значения Новосибирск - Павлодар с 250 км по 431 км. "Автолюбителям рекомендовано не выезжать за пределы населенных пунктов, в случае крайней необходимости поездки проверить техническое состояние своего автомобиля, в пути быть предельно внимательными и осторожными, а при возникновении нештатных ситуаций на дороге обращаться к сотрудникам Госавтоинспекции", - отметили в Госавтоинспекции.
Также, по данным ведомства, в Алтайском крае из-за снега, метели и порывистого ветра временно прекращено движение на автодорогах регионального значения Змеиногорск - граница Новосибирской области с 391 по 471 км и Крутиха - граница Республики Казахстан с 0 км по 249 км.
Кроме того, накануне вечером в связи с ухудшением погодных условий было введено временное ограничение движения для транспортных средств категории "С" и "D" на шести автодорогах регионального значения в Ульяновской области.
В пресс-службе рекомендовали водителям скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством.
"В случае непогоды водителям следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться", - сообщили в ГИБДД.
В Госавтоинспекции также напомнили пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток, а также о соблюдении норм и правил безопасности при переходе проезжей части.
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