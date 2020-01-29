Сахалинский медкластер сможет принимать около 45 тыс. пациентов в год

29.01.20 10:09

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 января. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - На Сахалине за пять лет планируют реализовать инвестиционный проект по созданию медицинского кластера, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства региона.

"Проект будет финансироваться из федерального и областного бюджетов, а также за счет средств инвесторов", - сказал собеседник агентства, не уточнив общую стоимость работ.

По данным пресс-службы, около 45 тыс. пациентов смогут ежегодно получать помощь в медкластере.

"Развитие получат самые востребованные направления медицинской науки - онкология, сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология. Не выезжая с острова, сахалинцы смогут пройти углубленную диагностику всех систем организма", - уточняется на сайте областного правительства.

Отмечается также, что в 2020 году завершится строительство шестиэтажного здания в Южно-Сахалинске, которое возводится рядом с консультативно-диагностическим центром (КДЦ). Здесь разместятся офисы ведущих российских и зарубежных клиник.

В настоящее время ведутся переговоры с будущими резидентами медкластера. Свою заинтересованность в участии в этом проекте выразили Республика Корея, Китай, Израиль. Планируется подписать соглашение с цифровой медицинской лабораторией, которая организует работу по международным медицинским стандартам.

Элементом кластера также станет сам консультативно-диагностический центр. В нынешнем корпусе КДЦ проведен капитальный ремонт, приобретено новейшее оборудование. В этом году его сотрудники пройдут профессиональное обучение в Южной Корее и в Кремлевской больнице в Москве. Возле КДЦ началось строительство еще одного - семиэтажного здания, где будет размещен дневной стационар и инновационное медицинское оборудование, "чтобы расширить возможности диагностики".

"Более 5 тыс. сахалинцев и курильчан ежегодно выезжают за медицинской помощью за пределы области. Мы хотим, чтобы люди лечились дома и получали помощь по всем направлениям. Для этого и создается медицинский кластер. Его задачи отвечают показателям, которые установлены в национальных проектах. Речь идет об увеличении продолжительности жизни сахалинцев, снижении смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний", - приводятся слова губернатора Валерия Лимаренко.

По мнению главы региона, с реализацией этого проекта в туристической отрасли Сахалинской области появится еще одно направление - медицинский туризм.

Медкластер будет объединять и другие медучреждения региона. На базе перинатального центра в Южно-Сахалинске планируется усилить два направления - генетическое и ЭКО. Областные власти собираются построить центр ядерной медицины, который "выведет лечение рака на самый высокий уровень".

В ближайших планах - строительство в Южно-Сахалинске детского госпиталя со всем спектром медицинских услуг (стационарная помощь, полная углубленная диагностика, реабилитация), лечебно-диагностического комплекса областной больницы. На базе санатория "Синегорские минеральные воды" (в пригороде областного центра) создадут бальнеологический комплекс.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке в 2019 году поднял тему о необходимости появления медкластеров на Дальнем Востоке. Для регионов, которые возьмутся за создание медицинских кластеров, предусмотрена возможность федерального финансирования.

Медкластеры будут реализовываться в рамках нацпроекта "Здравоохранение", который предполагает снижение уровня смертности населения трудоспособного возраста, ликвидацию кадрового дефицита в медучреждениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, охват всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта планируется направить с 2019 по 2024 годы включительно более 1,7 трлн рублей.