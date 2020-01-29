Хинштейн считает оправданным предложение Минкомсвязи открыть персональные данные граждан силовикам

29.01.20 10:13

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 января. Interfax-Russia.ru - Инициатива нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева об онлайн-доступе представителей силовых ведомств к различным типам данных о гражданах требует детальной проработки, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Сам по себе подход, предлагаемый новым министром связи, мне представляется вполне оправданным", - сказал Хинштейн в среду.

При этом он отметил, что, "конечно, вопрос в деталях, которые требуют своей отдельной проработки".

По словам Хинштейна, касательно предлагаемой возможности представителям силовых ведомств получать доступ к персональным данным "речь должна идти именно о тех данных, доступ к которым не охраняется Конституцией".

"Все, что касается данных, характеризующих личность, информационного учета в различных органах власти - тут, безусловно, у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, должны быть возможности такой доступ к базам информационным иметь при расследовании уголовных дел или при проведении своей оперативно-розыскной деятельности", - сказал председатель комитета.

"Здесь важные детали, как будет осуществляться этот доступ чтобы не происходило злоупотреблений", - подчеркнул депутат.

"Очевидно, что речь не идет о том, что любой сотрудник полиции в любой момент может зайти и посмотреть любую базу - конечно, такого не будет и такое невозможно", - отметил Хинштейн.

По его мнению, "речь может идти о том, чтобы каждая структура действовала в рамках своей компетенции, чтобы в каждой структуре были определенные люди, имеющие соответствующие полномочия".

При этом "важно также фиксировать все эти запросы, все заходы в базу; сегодня сделать это не представляет никакого труда", добавил глава комитета.

"Мы со стороны комитета готовы максимально участвовать в процессе обсуждения подобных инициатив", - сказал Хинштейн.

"Встреча нашего комитета с министром Шадаевым пройдет в среду на следующий неделе, 5 февраля, в Октябрьском зале Дома Союзов", - отметил он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.

Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Об инициативе говорится в презентации, которую Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

В настоящее время к различным типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте, доступ правоохранительные органы получают по решению суда.