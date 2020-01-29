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29.01.20 10:13
Хинштейн считает оправданным предложение Минкомсвязи открыть персональные данные граждан силовикам
"Сам по себе подход, предлагаемый новым министром связи, мне представляется вполне оправданным", - сказал Хинштейн в среду.
При этом он отметил, что, "конечно, вопрос в деталях, которые требуют своей отдельной проработки".
По словам Хинштейна, касательно предлагаемой возможности представителям силовых ведомств получать доступ к персональным данным "речь должна идти именно о тех данных, доступ к которым не охраняется Конституцией".
"Все, что касается данных, характеризующих личность, информационного учета в различных органах власти - тут, безусловно, у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, должны быть возможности такой доступ к базам информационным иметь при расследовании уголовных дел или при проведении своей оперативно-розыскной деятельности", - сказал председатель комитета.
"Здесь важные детали, как будет осуществляться этот доступ чтобы не происходило злоупотреблений", - подчеркнул депутат.
"Очевидно, что речь не идет о том, что любой сотрудник полиции в любой момент может зайти и посмотреть любую базу - конечно, такого не будет и такое невозможно", - отметил Хинштейн.
По его мнению, "речь может идти о том, чтобы каждая структура действовала в рамках своей компетенции, чтобы в каждой структуре были определенные люди, имеющие соответствующие полномочия".
При этом "важно также фиксировать все эти запросы, все заходы в базу; сегодня сделать это не представляет никакого труда", добавил глава комитета.
"Мы со стороны комитета готовы максимально участвовать в процессе обсуждения подобных инициатив", - сказал Хинштейн.
"Встреча нашего комитета с министром Шадаевым пройдет в среду на следующий неделе, 5 февраля, в Октябрьском зале Дома Союзов", - отметил он.
Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.
Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.
Об инициативе говорится в презентации, которую Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".
В настоящее время к различным типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте, доступ правоохранительные органы получают по решению суда.
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