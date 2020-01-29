Улетел, но обещал вернуться: мужчина, бросивший сыновей в Шереметьево, дает показания в СКР
  
Заплатить за получение: Минфин решает, каким будет налог при разовом снятии накоплений
   
Шутка с последствиями: главу Чувашии могут исключить из партии из-за неудачной шутки
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
29.01.20 10:13

Хинштейн считает оправданным предложение Минкомсвязи открыть персональные данные граждан силовикам

© РИА Новости. Владимир Трефилов
29 января. Interfax-Russia.ru - Инициатива нового главы Минкомсвязи Максута Шадаева об онлайн-доступе представителей силовых ведомств к различным типам данных о гражданах требует детальной проработки, заявил "Интерфаксу" глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Сам по себе подход, предлагаемый новым министром связи, мне представляется вполне оправданным", - сказал Хинштейн в среду.

При этом он отметил, что, "конечно, вопрос в деталях, которые требуют своей отдельной проработки".

По словам Хинштейна, касательно предлагаемой возможности представителям силовых ведомств получать доступ к персональным данным "речь должна идти именно о тех данных, доступ к которым не охраняется Конституцией".

"Все, что касается данных, характеризующих личность, информационного учета в различных органах власти - тут, безусловно, у органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, должны быть возможности такой доступ к базам информационным иметь при расследовании уголовных дел или при проведении своей оперативно-розыскной деятельности", - сказал председатель комитета.

"Здесь важные детали, как будет осуществляться этот доступ чтобы не происходило злоупотреблений", - подчеркнул депутат.

"Очевидно, что речь не идет о том, что любой сотрудник полиции в любой момент может зайти и посмотреть любую базу - конечно, такого не будет и такое невозможно", - отметил Хинштейн.

По его мнению, "речь может идти о том, чтобы каждая структура действовала в рамках своей компетенции, чтобы в каждой структуре были определенные люди, имеющие соответствующие полномочия".

При этом "важно также фиксировать все эти запросы, все заходы в базу; сегодня сделать это не представляет никакого труда", добавил глава комитета.

"Мы со стороны комитета готовы максимально участвовать в процессе обсуждения подобных инициатив", - сказал Хинштейн.

"Встреча нашего комитета с министром Шадаевым пройдет в среду на следующий неделе, 5 февраля, в Октябрьском зале Дома Союзов", - отметил он.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что Шадаев предлагает уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность, предоставить доступ к различным типам данных о гражданах в режиме онлайн.

Речь идет о государственных данных, данных банков, операторов мобильной связи и интернет-сервисов.

Об инициативе говорится в презентации, которую Шадаев представил 27 января на заседании рабочей группы Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

В настоящее время к различным типам данных, в том числе банковской информации или к записям телефонных переговоров, электронной почте, доступ правоохранительные органы получают по решению суда.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.01.20 09:35
Миллион "квадратов" построят за год в Москве по программе реновации
.
  29.01.20 08:09
Детей в Москве в 2019 году родилось больше, чем в предыдущем
.
  28.01.20 14:26
Минтранс РФ не ждет сдвига сроков по трассе М-12 при новом правительстве
.
  28.01.20 14:12
Иск об ограничении прав родителей девочки, живущей в московской клинике, суд рассмотрит 5 февраля
.
  28.01.20 12:52
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса создан в Москве
.
  28.01.20 12:39
Роскомнадзор: действие антипиратского меморандума продлено до 2021 года
.
  28.01.20 12:22
Более 200 тыс. москвичей переедут по программе реновации с 2021 по 2024 годы
.
  28.01.20 11:32
Москвичей просят пересесть на общественный транспорт из-за снегопада и пробок
.
  28.01.20 10:35
Денис Молчанов возглавил департамент культуры, национальной и молодежной политики правительства
.
  27.01.20 15:14
Более половины квартир в новостройках новой Москвы уцплены по ипотеке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket