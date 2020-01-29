Кучерена предложил привлечь к ответственности по "делу Голунова" полицейских начальников

29.01.20 11:44

© РИА Новости. Евгений Одиноков

29 января. Interfax-Russia.ru - Глава Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена высказал мнение, что к уголовной ответственности по "делу Голунова" должны быть привлечены не только бывшие полицейские - рядовые исполнители, но и их начальники, отдававшие незаконные приказы.

"Все, кто причастен к этому нашумевшему делу, кто совершал незаконные действия, будут привлечены к ответственности. Никто никого покрывать не будет", - сказал Кучерена в среду "Интерфаксу".

"Я знаю позицию министра внутренних дел, позицию президента в этой части. Очень жестко настроены все они в части строгого соблюдения прав человека, невзирая на должности и звания", - добавил собеседник агентства.

Касаясь в целом ситуации вокруг "дела Голунова" и причастности к нему сотрудников столичной полиции, Кучерена подчеркнул, что "это уже бывшие полицейские".

Он напомнил, что решение об увольнении полицейских, причастных к "делу Голунова", было принято главой МВД по результатам служебной проверки, проведенной сотрудниками службы собственной безопасности ведомства.

"Что касается следственных органов, которые все это время проводили расследование, то, вероятно, они пришли к выводу, что в действиях бывших сотрудников полиции есть состав преступления", - отметил адвокат.

По его мнению, "сам факт задержания экс-полицейских направлен на то, чтобы собрать доказательства, подтверждающие их виновность".

На вопрос, какую меру пресечения следовало бы избрать задержанным экс-полицейским, Кучерена ответил: "Ну прежде всего, это прерогатива суда, именно он с учетом всех обстоятельств - опасности совершенного деяния, служебных характеристик, семейного положения, состояния здоровья - примет решение избрать меру пресечения: или содержание под стражей, или иную меру, не связанную с лишением свободы".

Ранее в среду Следственный комитет России объявил о задержании пятерых экс-полицейских, причастных к незаконному преследованию журналиста Ивана Голунова.

Голунов был задержан 6 июня прошлого года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.

Изначально делом Голунова занималась московская полиция. После освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, столичный главк полиции начал проверку сотрудников, задерживавших Голунова. В июне по решению Генпрокуратуры дело передали в Следственный комитет.

В настоящее время расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).

14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что "против" пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. В свою очередь, сам журналист и его защита поясняли, что дело возбуждено по факту совершенного преступления, а не в отношении каких-либо конкретных или неустановленных лиц.