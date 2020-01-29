На городских водоемах в Москве за год спасено более 100 человек

29.01.20 11:48

© РИА Новости. Алексей Филиппов

29 января. Interfax-Russia.ru - Специалисты Московской городской поисково-спасательной службы (МГПСС) спасли более 100 человек на городских водных объектах в 2019 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"На водных объектах московскими спасателями в 2019 году было спасено 117 человек, оказана первая помощь почти 200 пострадавшим, выполнено более 228 тысяч профилактических мероприятий, обеспечена безопасность 508 массовых общественных мероприятий", - сказал Бирюков в среду журналистам.

По его словам, в рамках работ по повышению безопасности на водных объектах в черте города специалисты МГПСС установили камеры видеонаблюдения в зонах ответственности поисково-спасательных станций (ПСС) "Мещерская", "Серебряный Бор" и "Пансионат".

"Кроме того, на вооружение службы спасения поступили два беспилотника для наблюдения за акваторией в зоне ответственности ПСС "Серебряный Бор", также введена в эксплуатацию дальнодействующая акустическая система на ПСС "Строгино", - отметил Бирюков.

Также он сообщил, что в 2019 году московские спасатели провели более 4,2 тысячи рейдов по выявлению детей, находящихся на городских водоемах без родителей. "По итогам данной работы из потенциально опасных зон выведено 5703 ребенка", - отметил он.