Клишас не исключает голосование по поправкам в Конституцию в апреле

29.01.20 11:52

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 января. Interfax-Russia.ru - Общероссийское голосование по изменениям в Конституцию РФ пройдет, вероятно, в апреле, сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

"Многие обсуждают 12 апреля, есть такая дата, хочется уйти на майские праздники уже с принятыми поправками, также обсуждается - один или два дня проводить голосование, электронное ли это голосование будет. Еще вопрос - среди недели его провести, но дать людям выходной. Думаю - апрель, дата сейчас обсуждается", - сказал Клишас в среду в Красноярске во время общественного обсуждения поправок.

Обсуждение проходит в конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске, в них принимают участие члены Общественной палаты Красноярского края, представители палат Гражданской ассамблеи, религиозных конфессий.

Президент России Владимир Путин Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, 23 января он был принят депутатами единогласно в первом чтении. Законопроект предусматривает поправки в 22 статьи Конституции РФ, нацеленные на реализацию предложений, которые были озвучены Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.