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29.01.20 11:52
Клишас не исключает голосование по поправкам в Конституцию в апреле
"Многие обсуждают 12 апреля, есть такая дата, хочется уйти на майские праздники уже с принятыми поправками, также обсуждается - один или два дня проводить голосование, электронное ли это голосование будет. Еще вопрос - среди недели его провести, но дать людям выходной. Думаю - апрель, дата сейчас обсуждается", - сказал Клишас в среду в Красноярске во время общественного обсуждения поправок.
Обсуждение проходит в конгресс-холле Сибирского федерального университета в Красноярске, в них принимают участие члены Общественной палаты Красноярского края, представители палат Гражданской ассамблеи, религиозных конфессий.
Президент России Владимир Путин Путин 20 января внес в Госдуму законопроект о поправке в Конституцию, 23 января он был принят депутатами единогласно в первом чтении. Законопроект предусматривает поправки в 22 статьи Конституции РФ, нацеленные на реализацию предложений, которые были озвучены Путиным в послании Федеральному собранию 15 января.
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