В "Единой России" против того, чтобы Игнатьев оставался во главе Чувашии

29.01.20 11:56

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

29 января. Interfax-Russia.ru - "Единая Россия" выступает против того, чтобы Михаил Игнатьев продолжал занимать пост главы Чувашии, заявил в среду первый замруководителя партийной фракции в Госдуме Андрей Исаев.

"Наша позиция, позиция партии, что он не должен дальше занимать должность губернатора (главы Чувашии - ИФ)", - сказал Исаев журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

"Решение в этом случае принимает он сам или президент. Возможно, он сам подаст соответствующее заявление", - отметил он.

Исаев напомнил, что Игнатьев накануне был исключен из "Единой России".

Депутат отметил, что "явно человек вышел из берегов".

Он добавил, что если человек занимает определенную должность, то это не является привилегией и налагает на него дополнительные требования.

"Всем (главам регионов - ИФ) надо быть аккуратнее, всем надо быть с гражданами более приветливыми, более вежливыми во всех отношениях", - отметил Исаев.

В конце минувшей недели в СМИ появилась видеозапись того, как глава Чувашии вынудил офицера МЧС подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники.

Пресс-секретарь главы Чувашии Олег Сидоров в беседе с агентством "Интерфакс-Поволжье" назвал произошедшее "дружеской пикировкой", пояснив, что Игнатьев и получавший ключи от техники сотрудник МЧС знакомы друг с другом. Пресс-секретарь добавил, что Игнатьев высоко поднял руку, чтобы "все видели (ключи - ИФ)".

Видео вызвало возмущенные комментарии. В МЧС России также "негативно восприняли факт неэтичного поведения главы Республики Чувашия". "Министр Евгений Зиничев отметил, что руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.

Секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак выразил возмущение поведением Игнатьева на церемонии вручения ключей сотрудникам МЧС от новых пожарных машин и сообщил о вероятности исключения Игнатьева из партии.

Это был уже второй за последнее время инцидент с участием главы Чувашии, вызвавший общественный резонанс: на днях ему пришлось извиняться за фразу о том, что "надо мочить" журналистов и блогеров, которые приходят с разных регионов РФ, хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не знаю о чем и о ком". Позже Игнатьев, извинившись за эту фразу, заявил, что смысл его "речи был в другом, но, как бывает обычно, все передернули и переиначили".