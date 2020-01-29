Госсовет Удмуртии отозвал законопроект о досрочных пенсиях многодетным отцам

29.01.20 12:13

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 января. Interfax-Russia.ru - Госсовет Удмуртии пересмотрит законодательную инициативу о возможности досрочного выхода многодетных отцов на пенсию, сообщил в среду первый замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Андрей Исаев.

"Госсовет отозвал данный законопроект для дальнейших консультаций", - сказал Исаев журналистам в ходе рабочей поездки в Удмуртию.

Он отметил, что понятие "многодетный отец" установить значительно сложнее, чем понятие "многодетная мать".

По его словам, законопроект будет переработан и предложение о возможности досрочного выхода на пенсию будет касаться только многодетных отцов, которые воспитывают детей одни.

"Мы договорились о том, что Госсовет Удмуртской Республики подумает в этом направлении и, возможно, переформулирует свою инициативу", - добавил Исаев.

Ранее сообщалось, что Госсовет Удмуртии внес в Госдуму законопроект, позволяющий многодетным мужчинам досрочно выйти на пенсию.