Песков: члены штаба правительства доложат Путину о мерах по борьбе с коронавирусом

29.01.20 12:25

© РИА Новости. Илья Питалев

29 января. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин в среду, 29 декабря, примет доклад о мерах, которые принимают российские министерства и ведомства по борьбе с распространением коронавируса, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"(Вице-премьер Татьяна) Голикова, (министр здравоохранения Михаил) Мурашко и (глава Роспотребнадзора Анна) Попова расскажут президенту о том, что делается в плане недопущения распространения коронавируса", - сказал Песков журналистам, отметив, что встреча пройдет в среду.

"Правительство работает весьма активно, и в данном случае речь идет о докладе главе государства", - конкретизировал Песков.