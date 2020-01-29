Шойгу: на жилищные субсидии для военных направят более 100 млрд рублей

29.01.20 12:28

© РИА Новости. Владимир Трефилов

29 января. Interfax-Russia.ru - Более 100 млрд рублей планируется выделить в ближайшие три года на субсидии военнослужащим для приобретения постоянного жилья, сообщил в среду на коллегии Минобороны РФ глава ведомства генерал армии Сергей Шойгу.

Первая коллегия в 2020 году посвящена темам, которые обозначил президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию: социальному и экономическому развитию общества.

По словам Шойгу, Минобороны уделяет пристальное внимание повышению социальной защищенности военнослужащих и активно развивает систему соцгарантий.

Одной из приоритетных задач остается обеспечение военнослужащих жильем. "Основной формой обеспечения постоянным жильем стала жилищная субсидия, которой отдают предпочтение свыше 70% военнослужащих. На эти цели с 2014 года из федерального бюджета выделено более 218 млрд рублей, и в ближайшие три года планируется направить еще порядка 113 млрд", - сказал министр обороны.

Кроме того, в вооруженных силах динамично развивается накопительно-ипотечная система. Как отметил Шойгу, число ее участников превысило 300 тысяч человек, а более 110 тысяч военнослужащих уже приобрели жилье.

"Наращивается фонд служебного жилья. К настоящему времени он составляет свыше 280 тысяч жилых помещений", - сказал министр.

Он сообщил также, что Минобороны в этом году выполнит текущий ремонт 1 544 социально значимых объектов

"В 2020 году будет выполнен текущий ремонт 1 544 социально значимых объектов", - сказал Шойгу, отметив, что продолжится совершенствование социальной инфраструктуры военных городков.