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29.01.20 12:34

Собянин и Зёдер подписали заявление о сотрудничестве между Москвой и Баварией

© РИА Новости. Владимир Астапкович
29 января. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр федеральной земли Бавария (Федеративная Республика Германия) Маркус Зёдер, который находится в российской столице с официальным визитом, подписали совместное заявление о сотрудничестве.

Согласно документу, основными направлениями сотрудничества столицы России с Баварией станут обмен опытом и реализация совместных проектов в сфере экономики, науки, культуры, строительства и образования.

"Баварию и Москву связывают многолетние партнерские и дружеские отношения, мы сотрудничаем в самых различных областях. Все знают замечательные поезда "Ласточка", которые производит компания Siemens совместно с нашим российским предприятием, в Москве много автомобилей Volkswagen и BMW, которые производятся в Баварии, традиционно в медицинских учреждениях Москвы много специального оборудования, произведенного у вас. Мы с вами подготовили новое заявление о сотрудничестве, которое, надеюсь, даст дополнительный толчок в развитии связей в области экономики, социальной сферы между нашими регионами во благо жителей Баварии и Москвы", - сказал Собянин.

Зёдер поблагодарил власти российской столицы за прием. "Мы вчера посмотрели город, ваш вице-мэр нам все показал. Есть одна вещь, которая впечатлила меня больше всего, а именно тот факт, что вы являетесь городом праздников и фестивалей. Замечается хорошее настроение в городе Москва. Мы рады, что решили развивать наши отношения в области экономики, науки и культуры", - сказал он.

Зёдер добавил, что стороны планируют сохранить практику проведения взаимных Дней экономики, которые стали стартовой площадкой для многих двусторонних проектов. Представители двух регионов также продолжат регулярно участвовать в выставках, семинарах и симпозиумах, проводимых в Москве и Баварии ("ЭкспоРеал", "Бевиале Москва"). Баварские школьники планируют принять участие в 2020 году Олимпиаде мегаполисов, которая проводится в Москве ежегодно, начиная с 2016 года, а группу московской молодежи пригласят принять участие в тематической смене летнего лагеря "Прояснение судьбы русских военнопленных - поступки, восприятие, культура памяти", организованного Музеем памяти концлагеря Флоссербюрг.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, Германия является ключевым торгово-экономическим партнером Москвы, занимая 2-е место по объему внешнеторгового оборота. В 2018 году товарооборот между московскими организациями и их партнёрами вырос на 4,1% по сравнению с 2017 годом и составил 12,5 млрд долларов. По итогам 9 месяцев 2019 года он вырос ещё на 4% (по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.), составив 9,5 млрд долларов.

В Москве работают свыше 500 предприятий с немецким капиталом. Объем накопленных инвестиций из ФРГ в экономике Москвы - 7,7 миллиардов долларов. По этому показателю Германия занимает 7-е место среди зарубежных стран. Среди стран дальнего зарубежья Германия занимает 2-е место (после Китая) по числу туристов, приезжающих в Москву.

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