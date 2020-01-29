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29.01.20 12:37
Песков: у Кремля нет намерений и возможностей вмешиваться в расследование "дела Голунова"
"Ведется работа, и пока никакого намерения у нас, и возможности, собственно, вмешиваться в эту следственную работу нет", - сказал Песков в среду журналистам.
По словам Пескова, "Следственный комитет выполняет следственные действия, и целью следственных действий является выявить и определить обстоятельства и виновных в нарушении закона".
"Следственный комитет делает свою работу", - заявил Песков.
Так он ответил на просьбу прокомментировать начавшийся в Следственном комитете РФ допрос пятерых полицейских, причастных к незаконному преследованию журналиста Ивана Голунова, и вопрос, стоит ли перед следствием задача "докопаться" в "деле Голунова" до заказчиков.
В пресс-службе Следственного комитета РФ ранее сообщили, что в среду утром пятерых бывших сотрудников полиции допрашивают следователи в рамках дела о неправомерном задержании и уголовном преследовании журналиста "Медузы" Ивана Голунова,
"В рамках так называемого дела Ивана Голунова в Следственный комитет России доставлены пятеро бывших сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу ГУ МВД по Москве", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс".
"В настоящее время они допрашиваются следователями", - говорится в пресс-релизе.
Голунов был задержан 6 июня прошлого года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку 11 июня уголовное преследование журналиста было прекращено. Голунов заявлял, что наркотики ему подбросили, а уголовное дело связано с его материалом о ритуальном бизнесе, который он готовил перед задержанием.
Изначально делом Голунова занималась московская полиция. После освобождения журналиста в рамках того же дела о наркотиках, по которому он проходил обвиняемым, столичный главк полиции начал проверку сотрудников, задерживавших Голунова. В июне по решению Генпрокуратуры дело передали в Следственный комитет.
В настоящее время расследуется дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ).
14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу.
В декабре 2019 года президент России Владимир Путин заявил о том, что "против" пяти полицейских, причастных к задержанию Голунова, были возбуждены уголовные дела. В свою очередь, сам журналист и его защита поясняли, что дело возбуждено по факту совершенного преступления, а не в отношении каких-либо конкретных или неустановленных лиц.
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