Завод по производству лекарств построят в Зеленограде

29.01.20 12:45

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 января. Interfax-Russia.ru - Новый завод по производству лекарственных средств будет построен на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" в Зеленограде, сообщили в среду в пресс-службе Москомархитектуры.

"Проект крайне актуален для Москвы с экономической точки зрения, так как это крупные инвестиции и создание дополнительных рабочих мест. Общая площадь нового завода по производству лекарств составит около 30 тысяч кв.м", - отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Он добавил, что на заводе будут производиться лекарства для терапии кардиологических, онкологических, психиатрических, заболеваний дыхательных путей, а также рассеянного склероза и хронической почечной недостаточности.

На территории нового завода размесятся производственные помещения с лабораториями, склады, конференц-зал, переговорная, офисы, столовая. Прилегающую территорию планируется благоустроить и озеленить.

В ведомстве отметили, что проект реализует фармацевтическая компания "Р-Опра", которая стала резидентом особой экономической зоны - "Технополис Москва" в 2019 году. В настоящее время на территории технополиса находится 57 производств, которые имеют определенные льготы от города.

Проектировщиком завода выступило ООО "ВАМархитект".