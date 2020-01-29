Врачи исключили коронавирус, как причину смерти школьницы в больнице Челябинска

29.01.20 12:53

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

29 января. Interfax-Russia.ru - Причиной смерти 13-летней школьницы, поступившей на прошлой неделе в больницу Челябинска с высокой температурой, стала осложненная форма гриппа, сообщила главный инфекционист области Рафия Бабик на пресс-конференции в Челябинске в среду.

"Это однозначно не коронавирус, мы его исключили. Причиной летального исхода стал грипп, осложненный сопутствующими инфекциями. Течение заболевания привело к шоковому состоянию, врачи сделали все возможное, но спасти ребенка, к сожалению, не удалось. Виноватых здесь нет", - сказала инфекционист.

Ранее сообщалось, что 13-летняя девочка была доставлена с высокой температурой в реанимационное отделение больницы 24 января и через несколько часов скончалась.

В связи с этим региональное управления СКР начало проверку, было назначено судебно-медицинское исследование для выявления причины смерти ребенка.

Школа, в которой училась девочка, со среды из-за высокой заболеваемости закрыта на карантин.