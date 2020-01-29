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29.01.20 12:59
Шойгу пообещал публикацию новых рассекреченных документов о войне
"Минобороны будет противодействовать попыткам очернить Россию и фальсифицировать ее историю. Это особенно важно в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - заявил Шойгу на заседании коллегии, посвященной посланию президента Федеральному Собранию.
В частности, по его словам, продолжится публикация рассекреченных документов из архивов военного периода. "На сайте министерства обороны к 9 Мая будут доступны новые разделы интерактивного сервиса "Память народа". Постоянно обновляются мультимедийный проект "Полководцы Победы", а также проект "Салюты освобождения", который рассказывает об освобождении столиц европейских государств", - заявил Шойгу.
"Для увековечения памяти погибших при защите Отечества в этом году предусмотрено провести 11 поисковых экспедиций, отремонтировать и благоустроить 2 144 воинских захоронения в России и 78 - за рубежом", - добавил Шойгу.
Продолжается строительство Главного храма Вооруженных сил, который будет освящен во время празднования Дня Победы.
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