Парламент Петербурга поддержал запрет на продажу "снюсов" несовершеннолетним

29.01.20 13:01

© РИА Новости. Константин Михальчевский

29 января. Interfax-Russia.ru - Законодательное собрание Санкт-Петербурга в среду приняло в первом чтении законопроект, запрещающий продажу бестабачных никотинсодержащих смесей ("снюсов") несовершеннолетним.

"Мы намерены поставить достаточно жёсткий заслон в Петербурге такой порочной практике и на Законодательном уровне, имея все полномочия в рамках Конституции РФ по защите прав несовершеннолетних и их здоровья, определить понятие никотинсодержащей продукции. Ведь та продукция, которая содержит табак, и так не подлежит продаже несовершеннолетним", - отметил председатель парламентского комитета по законодательству Денис Четырбок.

В свою очередь депутат Алексей Ковалев (" Справедливая Россия") предложил установить в Петербурге полный запрет на торговлю "снюсами" по примеру других субъектов РФ.

"Мы достаточно подробно рассматривали эту инициативу. Есть заключение нашего юридического управления, где делается однозначный вывод о том, что у регионального парламента нет полномочий на полный запрет распространения "снюса" в Петербурге. Это компетенция федерального законодательства. 23 региона нашей страны ввели такого рода ограничения. Только в пяти из них идёт речь о полном запрете, что, на наш взгляд, в корне неверно и в ближайшее время повлечёт отмену этих законов", - ответил Четырбок.

Инициативу поддержали 38 депутатов, пятеро воздержались. Законопроект был принят за основу.

За нарушение запрета продажи "снюсов" несовершеннолетним будет грозить штраф в размере 3-5 тыс. рублей для физических лиц, до 20 тыс. рублей - для должностных лиц и до 50 тыс. рублей - для юрлиц.