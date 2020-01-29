Тюменская область в 2020г планирует создать единую систему управления парковочными местами

29.01.20 13:03

© РИА Новости. Максим Блинов

29 января. Interfax-Russia.ru - Департамент информатизации Тюменской области планирует в течение 2020 года создать единую систему управления парковочным пространством областного центра и внедрить соответствующее мобильное приложение для автомобилистов, сообщила директор департамента Мария Рудзевич на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мобильное приложение будет позволять в режиме онлайн видеть наличие свободных мест на общем парковочном пространстве города", - уточнила она.

Пользователи также получат возможность оплаты парковки с помощью приложения.

"Будет также учтена возможность заблаговременно забронировать себе парковочное место. Если вы знаете, что вам точно понадобится парковочное место в определенное время, его можно будет забронировать, и оно точно останется для вас свободным", - добавила Рудзевич.