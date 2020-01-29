Шутка с последствиями: глава Чувашии Игнатьев лишился своей должности из-за неудачной шутки
  
Сдержать натиск инфекции: Забайкалье ввело режим повышенной готовности из-за коронавируса
   
Улетел, но обещал вернуться: мужчина, бросивший сыновей в Шереметьево, дает показания в СКР
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
29.01.20 13:03

Тюменская область в 2020г планирует создать единую систему управления парковочными местами

© РИА Новости. Максим Блинов
29 января. Interfax-Russia.ru - Департамент информатизации Тюменской области планирует в течение 2020 года создать единую систему управления парковочным пространством областного центра и внедрить соответствующее мобильное приложение для автомобилистов, сообщила директор департамента Мария Рудзевич на пресс-конференции в среду в совместном пресс-центре агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия".

"Мобильное приложение будет позволять в режиме онлайн видеть наличие свободных мест на общем парковочном пространстве города", - уточнила она.

Пользователи также получат возможность оплаты парковки с помощью приложения.

"Будет также учтена возможность заблаговременно забронировать себе парковочное место. Если вы знаете, что вам точно понадобится парковочное место в определенное время, его можно будет забронировать, и оно точно останется для вас свободным", - добавила Рудзевич.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  29.01.20 16:10
Для проезда в Москве и Подмосковье сделают единую транспортную карту
.
  29.01.20 15:32
Голикова: риск проникновения в Россию нового коронавируса существует
.
  29.01.20 15:03
СКР намерен предъявить обвинение задержавшим Голунова полицейским
.
  29.01.20 14:29
Защита обжаловала приговор генералу Чваркову, осужденному за мошенничество
.
  29.01.20 12:45
Завод по производству лекарств построят в Зеленограде
.
  29.01.20 12:37
Песков: у Кремля нет намерений и возможностей вмешиваться в расследование "дела Голунова"
.
  29.01.20 12:34
Собянин и Зёдер подписали заявление о сотрудничестве между Москвой и Баварией
.
  29.01.20 12:21
Суд признал банкротом московское ООО "Кристалл-Лефортово"
.
  29.01.20 11:48
На городских водоемах в Москве за год спасено более 100 человек
.
  29.01.20 11:44
Кучерена предложил привлечь к ответственности по "делу Голунова" полицейских начальников


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket