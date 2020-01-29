Минсельхоз РФ планирует каждый сельхозгод определять квоту на экспорт зерна

29.01.20 13:11

© РИА Новости. Павел Лисицын

29 января. Interfax-Russia.ru - Минсельхоз РФ планирует каждый сельхозгод (июль-июнь) определять квоту возможного экспорта зерна, сообщила журналистам замминистра сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах XI съезда Национального союза производителей молока в среду.

"Мы пока предлагаем 20 млн тонн (на январь-июнь 2020 года - ИФ). И надеемся, что он будет выполнен, - сказала она. - На следующий сезон, когда мы будем понимать, какой будет урожай, соответственно мы заново будем считать баланс и будем делать это каждый сезон".

По её словам, допустимо возможный объём экспорта зерновых будет определяться исходя из баланса внутреннего потребления и переходящих остатков.

По словам замминистра, Минсельхоз считает, что такой ограничительный механизм нужен. "Рынок сам не отрегулирует себя. Если у кого-то из стран будет меньше урожай, а у нас будет хороший урожай, у нас все вывезут, и нам нечего будет есть. То, что у нас курс на экспорт - это очень хорошо, но мы точно не должны оставить свой рынок без зерна. Это первая задача, которая у нас есть", - сказала Лут.

Вместе с тем Лут считает, что в этом сезоне механизм ограничения экспорта зерна может не пригодиться. "Мы видим, что у нас всего достаточно, и по тем темпам отгрузки, которые есть, мы предполагаем, что ещё плюс 20 млн тонн ещё будет вывезено, - сказала она. - Это нормально, мы будем стимулировать (экспортёров - ИФ) к тому, чтобы вывезли".

В первом полугодии сельхозгода (июль-декабрь 2019 года) экспорт, по данным Минсельхоза, составил 25 млн тонн. Лут в очередной раз подтвердила прогноз Минсельхоза на весь сельхозгод в объеме 45 млн тонн.