Военные на учениях в Крыму уничтожили диверсантов "противника"

29.01.20 13:48

© РИА Новости. Виталий Аньков

29 января. Interfax-Russia.ru - Учения по уничтожению диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) противника прошли в Крыму с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

"Подразделение тактического воздушного десанта (ТВД) было переброшено на вертолётах в назначенный район для блокирования и уничтожения диверсантов. Выполнив высадку и обнаружив условного противника, военнослужащие атаковали группу диверсантов, а затем провели зачистку выявленных схронов оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении ЧФ, которое поступило в "Интерфакс" в среду.

В ходе учений отработано оказание медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боестолкновения.

Также подразделения ТВД развернули наблюдательные посты, осуществляли наведение артиллерии и авиации для поражения ДРГ "противника" с использованием комплекса разведки, управления и связи "Стрелец", информирует штаб флота.

По замыслу манёвров, которые прошли на межвидовом полигоне "Опук" в Крыму, ДРГ "противника" проникла на полуостров для проведения диверсий на военных объектах.

Подразделения ТВД предназначены для оперативной и скрытной переброски различными способами в назначенный район. Особенностью данных подразделений является их способность перемещаться по фронту и в его глубину с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов при огневой поддержке ударных машин армейской авиации, говорится в сообщении.