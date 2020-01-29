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29.01.20 13:48
Военные на учениях в Крыму уничтожили диверсантов "противника"
"Подразделение тактического воздушного десанта (ТВД) было переброшено на вертолётах в назначенный район для блокирования и уничтожения диверсантов. Выполнив высадку и обнаружив условного противника, военнослужащие атаковали группу диверсантов, а затем провели зачистку выявленных схронов оружия и боеприпасов", - сказано в сообщении ЧФ, которое поступило в "Интерфакс" в среду.
В ходе учений отработано оказание медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе боестолкновения.
Также подразделения ТВД развернули наблюдательные посты, осуществляли наведение артиллерии и авиации для поражения ДРГ "противника" с использованием комплекса разведки, управления и связи "Стрелец", информирует штаб флота.
По замыслу манёвров, которые прошли на межвидовом полигоне "Опук" в Крыму, ДРГ "противника" проникла на полуостров для проведения диверсий на военных объектах.
Подразделения ТВД предназначены для оперативной и скрытной переброски различными способами в назначенный район. Особенностью данных подразделений является их способность перемещаться по фронту и в его глубину с использованием приданных транспортных и многоцелевых вертолётов при огневой поддержке ударных машин армейской авиации, говорится в сообщении.
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