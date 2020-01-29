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29.01.20 13:58

Плотный снежный покров ляжет в Подмосковье в феврале

© РИА Новости. Нина Зотина
29 января. Interfax-Russia.ru - В феврале температура в центральной России останется выше нормы, но все же понизится, снежный покров не растает, заявил и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В феврале прогнозируем, что будет понижение температуры до 10-13 градусов, то есть месяц будет нехолодный по расчетам, но ниже чем в январе", - сказал Вильфанд "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что в ближайшее время дневные температуры сохранятся около нуля градусов, ночные - ниже нуля. Поэтому снег не растает, "в февраль выходим со снегом, до этого он таял, выпадут еще осадки в виде снега и мокрого снега, соответственно, снежный покров будет подрастать, уплотняться".

"Впервые, наверно, в выходные в Подмосковье, особенно на юге, можно выходить на лыжах, катать на санках детей, снег будет достаточной плотности", - сообщил метеоролог.

Отвечая на вопрос о том, можно ли ждать холодного лета из-за затянувшегося начала зимы, Вильфанд сказал: "Не существует статистических связей между зимним и летним режимом. На бытовом уровне, конечно, говорят - суровая зима, значит, будет жаркое лето, но ничего подобного, статистика не подтверждает зависимости. После теплой зимы может быть и засушливое лето, и холодное. В конце марта будет прогноз".

Он сообщил, что в настоящее время на европейской части России, а также в Сибири и Якутии температура намного выше нормы (от 8 до 20 градусов), а вот "между этими двумя аномалиями проходит узкая полоса холодной погоды, она захватывает северо-восток Коми, Архангельскую область, Поволжье, Урал, юг Западной Сибири".

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