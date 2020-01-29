Более 15 школ введут в строй в Подмосковье к 1 сентября

29.01.20 14:11

© РИА Новости. Виталий Белоусов

29 января. Interfax-Russia.ru - На территории Московской области в 2020 году достроят 33 школы, примерно половину из них планируют ввести в строй к 1 сентября, сообщил в среду губернатор региона Андрей Воробьев.

"В прошлом году мы торжественно заложили и начали строить еще 50 новых школ. Задача - 33 из них сдать уже в 2020 году", - сказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.

По словам губернатора, 16 школ введут в строй уже к 1 сентября.

За последние семь лет в Подмосковье построили 135 школ.