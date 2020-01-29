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29.01.20 14:28
Четыре сотрудника ФСИН арестованы в Кузбассе
"Удовлетворены ходатайства следователя СУ СКР по Кузбассу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении четырех сотрудников ГУФСИН России по Кемеровской области", - говорится в пресс-релизе.
Уточняется, что решение суда было обжаловано.
"Интерфакс" пока не располагает комментариями региональных СУ СКР и ГУФСИН по Кузбассу о причинах ареста.
В свою очередь правозащитный проект "Сибирь правовая" сообщает, что арестованы сотрудники исправительной колонии N37, находящейся в ПГТ Яя (Яйский район, Кузбасс).
В тоже время на канале правозащитного проекта Gulagu.net опубликовано видео, на котором сотрудники ИК-37 с помощью заключенных обыскивают одежду мужчины, совершившего на территории колонии суицид, а также просят их осмотреть его тело на наличие синяков.
Также на видеозаписи мужчины, представляющиеся близкими совершившего суицид, показывают на теле покойного травмы и гематомы, в том числе на голове.
Как сообщалось, в 2018 году после публикаций о пытках в ИК-37 действующий на тот момент уполномоченный по правам человека в Кузбассе Николай Волков и глава департамента по взаимодействию с уголовно-исполнительной системой обладминистрации Николай Пушенко провели проверку. Они выяснили, что заключенных, которые якобы подвергались пыткам, в колонии нет, другие осужденные на содержание не жаловались.
В 2017 и 2018 годах регионального управление СКР проверяло информацию о том, что несколько заключенных колонии попытались свести счеты с жизнью из-за пыток и плохих условий содержания, а также отказа принимать жалобы.
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