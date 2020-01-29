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29.01.20 14:35
Самолет с военными инспекторами из США и Канады совершил наблюдательный полет над ДФО
Самолет, вылетевший из Улан-Удэ, в частности, совершил пролеты над районами Бурятии, Забайкальского края, Амурской области и Хабаровского края.
Как ранее сообщали в Минобороны РФ, военные США и Канады с 27 января по 1 февраля выполнят наблюдательный полет над территорией России.
"Совместная миссия Канады и США выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на канадском самолете наблюдения C-13OJ", - сказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"В ходе выполнения полета по согласованному маршруту российские специалисты на борту самолета наблюдения будут контролировать строгое соблюдение согласованных параметров полета и применения предусмотренной договором аппаратуры наблюдения", - сказал Рыжков.
По его словам, C-13OJ относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.
"Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения - аэрофотоаппараты - прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных Договором", - заявил представитель Минобороны РФ.
Рыжков не сказал, над какими районами будет летать самолет с американскими и канадскими военными.
Договор по открытому небу был подписан в Хельсинки 24 марта 1992 года представителями 23 государств-членов ОБСЕ. Россия ратифицировала договор в мае 2001 года. Участники договора могут совершать взаимные облеты территорий для контроля военной деятельности.
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