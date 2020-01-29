Минфин РФ: реализация мер из послания Путина обойдется в 4 трлн 128,2 млрд рублей

29.01.20 14:42

© РИА Новости. Михаил Мордасов

29 января. Interfax-Russia.ru - Минфин РФ оценил реализацию мер из послания президента до 2024 года в 4 трлн 128,2 млрд рублей. Эти дополнительные расходы не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин озвучивал возможные допрасходы на меры из послания в 4 трлн рублей за 4 года.

Средства федерального бюджета составят 3 трлн 770,4 млрд рублей, субъектов РФ - 357,8 млрд рублей.

Наибольший объем средств, по данным Минфина, будет направлен на поддержку малоимущих семей с детьми от 3 до 7 лет - 1 трлн 389,6 млрд рублей, и выплаты материнского капитала - 1 трлн 232,7 млрд рублей.

"При формировании бюджета на 2020-2022 годы мы исходили из приоритетности расходов на социальную сферу. Меры социальной поддержки, указанные в послании, позволят в значительной степени повысить уровень жизни социально незащищенных слоев населения. При этом данные решения не окажут влияния на бюджетную и макроэкономическую стабильность", - сказал Силуанов.

В 2020 году общий объем дополнительных расходов Минфин оценивает в 383,3 млрд рублей, при этом выплаты малоимущим семьям на детей - 159,2 млрд рублей, маткапитал - 122,4 млрд рублей; в 2021 году общий объем допрасходов - 776,5 млрд рублей (выплаты на детей - 289,7 млрд рублей, маткапитал - 210,7 млрд рублей); в 2022 году допрасходы оцениваются в 849,1 млрд рублей (301,3 млрд рублей и 265,8 млрд рублей, соответственно); в 2023 году - 1,032 трлн рублей (313,4 млрд рублей и 303,7 млрд рублей, соответственно), в 2024 году - 1,087 трлн рублей (325,9 млрд рублей и 330,1 млрд рублей, соответственно).