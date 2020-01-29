Почти 7 млн рублей сэкономил курорт "Роза Хутор" на раздельном сборе отходов в 2019 году

29.01.20 14:55

© РИА Новости. Михаил Мокрушин

29 января. Interfax-Russia.ru - Экологи призывают повышать культуру туризма в горах Сочи на примере организации раздельного сбора отходов на круглогодичном курорте "Роза Хутор".

"Всем работающим в горах Сочи компаниям следует изучать практику "Роза Хутор" по организации сбора вторсырья и использовать ее в качестве образца для подражания. Ведь речь идет не только о сэкономленных деньгах, которые наше бизнес-сообщество может использовать на благие цели, но и об общем повышении культуры туризма в долине Мзымты и окрестных горах", - сказал журналистам глава Совета по устойчивому развитию Краснополянского горнотуристского кластера Александр Галкин в среду.

Он отметил, что курорт "Роза Хутор" оперирует собственной службой заготовки вторсырья, обладающей коротким транспортным плечом и перевалочной базой, что стало возможным бесперебойный регулярный сбор накопленной за день пластиковой и картонной упаковки.

"Курорт "Роза Хутор" с мая 2018 по январь 2020 года направил на переработку 150 тонн картона и бумаги, 21 тонна стекла, 7 тонн пластика", - подчеркнул Галкин.

По его словам, курорт последовательно развивает практику раздельного сбора отходов. Первые шаги в этом направлении были предприняты еще в период подготовки Олимпиады в Сочи, когда проведение тестовых соревнований сопровождалось экспериментами по внедрению раздельного сбора пластиковых бутылок из-под спонсорских безалкогольных напитков. На системный уровень практика сбора вторсырья на курорте вышла в 2016 году, а весной 2018 года "Роза Хутор" приступил к формированию собственной службы заготовки вторсырья.

"К настоящему времени практика раздельного сбора пригодных для переработки отходов стала общераспространенной и стандартной для курорта "Роза Хутор", работающих на его территории отелей, а также для множества арендаторов - кафе, ресторанов, магазинов", - сказал Галкин.

В свою очередь, директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию курорта "Роза Хутор" Дмитрий Колосов сообщил, что "нынешний зимний сезон стал важным рубежом - курорт вышел на фактически полную подписку работающих на курорте компаний на сервис по сбору вторсырья".

"С августа 2019 по январь 2020 годов общая экономия на связанных с удалением мусора расходах достигла около 6,8 млн рублей. В проекции на предстоящий годовой цикл расчетная общая экономия работающих на "Роза Хутор" компаний может составить 17,1 млн рублей", - подчеркнул Колосов.

По его словам, сокращение объемов образования мусора - важная цель ближайшего будущего, но сегодня необходимо решать непростую задачу сдерживания роста расходов на оплату вывоза мусора.

"Заготовка вторсырья является для нас незаменимым инструментом экономии", - отметил эколог.

Как сообщалось, в 2018 году горный курорт "Роза Хутор" принял корпоративную программу устойчивого развития, направленную на улучшение качества туристского опыта гостей, повышение эффективности бизнеса и снижение экологического следа. Результаты этой деятельности нашли отражение в первом Отчете об устойчивом развитии курорта, опубликованном в сентябре 2019 года.

Отчет представляет развернутые данные о результатах деятельности курорта в области устойчивого развития по следующим ключевым направлениям: уникальные впечатления, сохранение природы, партнерство и сотрудничество, забота о будущем поколении, историческое наследие, энергетическая эффективность, управление отходами.